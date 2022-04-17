У Київській області затримали прихильника "русского мира", що мав з собою паспорт РФ

Прикордонники затримали у Київській області чоловіка, який виявився прихильником "русского мира". Він підтримував країну-агресора та мав паспорт Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу .

Зазначається, що чоловік приїхав у Київську область з тимчасово окупованої території Донецької області. В його телефоні виявили листування, в якому він критикував українське законодавство та ділився планами виїхати в Росію.

Крім того, колаборант мав при собі паспорт країни-агресора, про що він написав своєму товаришеві, який служить в армії окупантів.

Затриманого чоловіка передали співробітникам Служби безпеки України.