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Псевдоголова общины в Киевской области получил подозрение за сотрудничество с оккупантами

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Киевская область, Воскресенье 17 апреля 2022 13:34
Псевдоголова общины в Киевской области получил подозрение за сотрудничество с оккупантами Фото: Псевдоголова Дымерской ОТГ задержан (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Офис генерального прокурора объявил о подозрении самопровозглашённому главе Дымерской ОТГ по двум статьям Уголовного кодекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Офиса.

Подозреваемому инкриминируют коллаборационную деятельность и несанкционированное распространение информации об ВСУ и других военных формированиях во время военного положения. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

"По данным следствия, мужчина после оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился на предложение военных РФ по сотрудничеству. Получив гарантии личной безопасности от представителей оккупационных войск, он помогал им ориентироваться на местности", – говорится в сообщении.

Псевдоголова общины во время оккупации подбирал людей для незаконного сотрудничества с войсками РФ, привлекал их к выполнению работ. Кроме того, он предоставлял российским оккупантам сведения об участниках АТО, терробороы и местных депутатах.

Напомним, что Киев и область сменили время комендантского часа с 17 апреля.

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