Псевдоголова общины в Киевской области получил подозрение за сотрудничество с оккупантами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Офиса .

Подозреваемому инкриминируют коллаборационную деятельность и несанкционированное распространение информации об ВСУ и других военных формированиях во время военного положения. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

"По данным следствия, мужчина после оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился на предложение военных РФ по сотрудничеству. Получив гарантии личной безопасности от представителей оккупационных войск, он помогал им ориентироваться на местности", – говорится в сообщении.

Псевдоголова общины во время оккупации подбирал людей для незаконного сотрудничества с войсками РФ, привлекал их к выполнению работ. Кроме того, он предоставлял российским оккупантам сведения об участниках АТО, терробороы и местных депутатах.