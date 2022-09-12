В Киевской области задержали россиянина по подозрению в убийстве грузинского магната
Полиция задержала члена группы киллеров в Белой Церкви. Россиянин подозревается в причастности к убийству грузинского магната Николоза Давиташвили в 2019 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.
Он отметил, что 39-летний уроженец Чеченской Республики длительное время находился в международном розыске.
Отмечается, что 52-летний бизнесмен исчез 26 ноября 2019 года в центре Киева, а позже его труп с огнестрельными ранениями был найден в колодце.
"Хладнокровное убийство было совершено из корыстных побуждений и по предварительному сговору группы лиц. Убийцы стреляли несколько раз в грудь и шею потерпевшему", - написал Небытов.
Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как сообщалось ранее, правоохранители начали досудебное расследование по факту возможных пыток и убийства россиянами волонтера из Британии Пола Ури.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.