У Київській області затримали росіянина за підозрою у вбивстві грузинського магната

Поліція затримала члена групи кілерів у Білій Церкві. Росіянин підозрюється у причетності до вбивства грузинського магната Ніколоза Давіташвілі у 2019 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова .

Він зазначив, що 39-річний уродженець Чеченської Республіки тривалий час перебував у міжнародному розшуку.

Зазначається, що 52-річний бізнесмен зник 26 листопада 2019 року в центрі Києва, а пізніше його труп з вогнепальними пораненнями був знайдений у криниці.

"Холоднокровне вбивство було скоєне з корисливих мотивів та за попередньою змовою групи осіб. Вбивці стріляли кілька разів в груди і шию потерпілому", - написав Нєбитов.

Затриманому загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі.