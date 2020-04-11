В Киевской области задержали группу наркодилеров с "товаром" на 1,2 млн гривен

Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Девять молодых людей изготавливали и хранили разного рода наркотики на территории Киевской области

В Киевской области силовики задержали группу молодых наркодилеров и изъяли у них "товар" на сумму 1,2 миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Девять молодых людей изготавливали и хранили разного рода наркотики в Киеве и области.

"Задержали организованную преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом различных наркотических средств и психотропных веществ. Девять человек, пять молодых девушек и четыре парня, в возрасте 18-24 летнего возраста в период 2019-2020 годов на территории Киевской области и столицы незаконно изготавливали и хранили наркотические средства и психотропные вещества такие, как "каннабис", "амфетамин" "ЛСД" и "экстази", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что правоохранители ликвидировали телеграм-канал, через который злоумышленники продавали наркотики.

Организатором оказался 24-летний броварчанин. Он предоставлял своим "помощникам" наркотики для реализации.

"При проведении 12 обысков полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств денежные средства, полученные преступным путем, мобильные телефоны, банковские карточки, через которые координировался наркотрафик. Также изъято 700 грамм "амфетамина", 1,5 кг "каннабиса", 30 таблеток "экстези" и 70 марок "ЛСД", - говорится в сообщении.

По данным силовиков, общая стоимость изъятого по ценам "черного рынка" оценивается в около 1,2 млн. гривен.

Злоумышленникам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Пятерых фигурантов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ликвидировали канал сбыта наркотических и психотропных веществ. Стоимость изъятых наркотиков и психотропов на "черном рынке" составляет более 2 млн гривен. Трем участникам преступной группы сообщили о подозрении.