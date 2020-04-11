У Київській області затримали групу наркодилерів з "товаром" на 1,2 млн гривень

Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Дев'ять молодих людей виготовляли та зберігали різного роду наркотики на території Київської області

У Київській області силовики затримали групу молодих наркодилерів і вилучили у них "товар" на суму 1,2 мільйона гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Дев'ять молодих людей виготовляли та зберігали різного роду наркотики у Києві та області.

"Затримали організовану злочинну групу, яка займалася виготовленням та збутом різних наркотичних засобів і психотропних речовин. Дев'ять осіб, п'ять молодих дівчат і чотири хлопці, у віці 18-24 річного віку в період 2019-2020 років на території Київської області та столиці незаконно виготовляли та зберігали наркотичні засоби й психотропні речовини такі, як "канабіс", "амфетамін" "ЛСД" та "екстазі", - йдеться в повідомленні.

Також відзначається, що правоохоронці ліквідували телеграм-канал, через який зловмисники продавали наркотики.

Організатором виявився 24-річний броварчанин. Він надавав своїм "помічникам" наркотики для реалізації.

"При проведенні 12 обшуків поліцейські виявили та вилучили в якості речових доказів грошові кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони, банківські картки, через які координувався наркотрафік. Також вилучено 700 грамів "амфетаміну", 1,5 кг "канабісу", 30 таблеток "екстезі" та 70 марок "ЛСД", - йдеться в повідомленні.

За даними силовиків, загальна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" оцінюється в близько 1,2 млн гривень.

Зловмисникам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. П'ятьох фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві ліквідували канал збуту наркотичних та психотропних речовин. Вартість вилучених наркотиків і психотропів на "чорному ринку" становить понад 2 млн гривень. Трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру.