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В Киеве ликвидировали канал сбыта наркотиков на сумму 2 млн гривен

Новости » Происшествия     16.03.2020 - 18:31
В Киеве ликвидировали канал сбыта наркотиков на сумму 2 млн гривен
Фото: изъятые наркотические вещества (gp.gov.ua)

Наркотические средства доставлялись в Украину контрабандным путем, в частности, кокаин, МДМА и каннабис

В Киеве ликвидировали канал сбыта наркотиков и психотропных веществ на сумму 2 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По информации правоохранителей, предметом сбыта были наркотические средства, которые доставлялись в Украину контрабандным путем, в частности, кокаин, психотроп МДМА ("экстази") и каннабис.

"Во время обысков, проведенных по месту жительства указанных лиц, обнаружено и изъято значительное количество наркотических и психотропных веществ, в том числе расфасованных для дальнейшей продажи. Их стоимость на "черном рынке" составляет более 2 млн грн", - говорится в сообщении.

В настоящее время трем участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины и к Печерскому районному суду Киева направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве ликвидировали канал сбыта наркотиков на сумму 2 млн гривенФото: изъятые наркотические вещества (gp.gov.ua)

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве транснациональную группировку, которая занималась контрабандой оптовых партий наркотических средств. Стоимость обнаруженного у злоумышленников товара на "черном рынке" составляет почти 2,5 млн грн. По данным СБУ, участники группировки наладили незаконную переправку в Украину кокаина, психотропа МДМА и каннабиса из некоторых стран Латинской Америки и Европы. Полученный товар они реализовывали на территории Киева и Киевской области, а также через наркокурьеров телепортировали в одну из стран Ближнего Востока.

Как сообщало РБК-Украина, ранее СБУ предотвратила контрабанду в Украину транснациональным преступным группировкам свыше 30 килограммов кокаина с одной из стран Латинской Америки.

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