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В Киевской области взрывотехники обезвредили невзорвавшуюся РПГ: видео

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Понедельник 01 августа 2022 16:08
В Киевской области взрывотехники обезвредили невзорвавшуюся РПГ: видео Фото: в Киевской области взрывотехники обезвредили невзорвавшуюся РПГ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Бучанском районе Киевской области взрывотехники обезвредили не взорвавшуюся реактивную противотанковую гранату.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника областной полиции Андрея Небытова.

"На Киевщине взрывотехники продолжают очищать доеккупированные территории от вражеских боеприпасов. На днях в Бучанском районе обнаружили не взорвавшуюся РПГ, которую перевезли и уничтожили на специальной площадке", - пишет Небытов.

Начальник областной полиции призвал звонить на спец-линию 102 в случае обнаружения подозрительных предметов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно жительница села Мила под Киевом подорвалась на мине. Женщину не удалось спасти.

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