В Київській області вибухотехніки знешкодили нездетоновану РПГ: відео
В Бучанському районі, Київської області вибухотехніки знешкодили нездетоновану реактивну протитанкову гранату.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника обласної поліції Андрія Нєбитова.
"На Київщині вибухотехніки продовжують очищати деокуповані території від ворожих боєприпасів. Днями в Бучанському районі виявили нездетоновану РПГ, яку перевезли та знищили на спеціальному майданчику", - пише Нєбитов.
Начальник обласної поліції закликав телефонувати на спецлінію 102 у разі виявлення підозрілих предметів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно мешканка села Мила під Києвом підірвалася на міні. Жінку не вдалося врятувати.
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