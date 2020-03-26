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На трассе Киев-Одесса столкнулись грузовик и два автобуса, погибли два человека

Новости » Происшествия     26.03.2020 - 11:45
На трассе Киев-Одесса столкнулись грузовик и два автобуса, погибли два человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также в результате ДТП на трассе Киев-Одесса пострадали 4 человека

Сегодня, 26 марта, в Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) двое водителей погибли на месте, четыре человека пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в городе Киеве (ГУ ГСЧС).

Как сообщается, на автодороге Киев-Одесса произошло столкновение грузового автомобиля Mersedes и двух автобусов "ПАЗ". В результате ДТП двое водителей погибли на месте и еще четырех пострадавших спасатели деблокировали из искореженных автомобилей и передали работникам медицинской помощи.

Напомним, в Дарницком районе столицы в результате столкновения легковушки с инкасаторским минивэном погибли двое человек и еще один человек получил травмы.

Также, на трассе Киев-Харьков произошло столкновение автомобиля и грузовика, в результате чего пострадали семь человек. В момент удара грузовое авто перевернулось и частично повредило ступеньки и навес стационарного поста полиции.

РБК-Украина ранее сообщало, что в Виннице 17 марта в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием трех автомобилей, среди которых карета скорой помощи, пострадали п'пятеро людей.

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