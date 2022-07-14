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В Киевской области восстановили мост, поврежденный ударом молнии

Фото: в Киевской области восстановили мост через реку Ирпень (t.me/UkravtodorNews)
Автор: Иван Носальский

В Киевской области дорожники восстановили мост через реку Ирпень возле села Демидов, который был частично разрушен во время грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

"Открыто движение автотранспорта через мост, в который попала молния, разрушив заминированную опору", - рассказали в "Укравтодоре".

При этом отмечается, что дорожники за шесть дней демонтировали разрушенные конструкции и обустроили временную насыпь. Это позволило возобновить движение автотранспорта по мосту.

Ремонт моста через реку Ирпень (t.me/UkravtodorNews)

Напомним, 29 июня стало известно, что в Вышгородском районе Киевской области непогода разрушила мост через реку Ирпень. Известно о погибшем человеке. Еще двое людей пострадали.

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УкравтодорКиевская область