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У Київській області відновили міст, пошкоджений ударом блискавки

Фото: у Київській області відновили міст через річку Ірпінь (t.me/UkravtodorNews)
Автор: Іван Носальський

У Київській області дорожники відновили міст через річку Ірпінь біля села Демидів, який був частково зруйнований під час грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

"Відкрито рух автотранспорту через міст, в який влучила блискавка, зруйнувавши заміновану опору", - розповіли в "Укравтодорі".

При цьому зазначається, що дорожники за шість днів демонтували зруйновані конструкції та облаштували тимчасовий насип. Це дозволило відновити рух автотранспорту по мосту.

Ремонт мосту через річку Ірпінь (t.me/UkravtodorNews)

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що у Вишгородському районі Київської області негода зруйнувала міст через річку Ірпінь. Відомо про загиблу людину. Ще двоє людей постраждали.

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УкравтодорКиївська область