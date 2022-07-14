У Київській області відновили міст, пошкоджений ударом блискавки

У Київській області дорожники відновили міст через річку Ірпінь біля села Демидів, який був частково зруйнований під час грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".
"Відкрито рух автотранспорту через міст, в який влучила блискавка, зруйнувавши заміновану опору", - розповіли в "Укравтодорі".
При цьому зазначається, що дорожники за шість днів демонтували зруйновані конструкції та облаштували тимчасовий насип. Це дозволило відновити рух автотранспорту по мосту.
Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що у Вишгородському районі Київської області негода зруйнувала міст через річку Ірпінь. Відомо про загиблу людину. Ще двоє людей постраждали.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.