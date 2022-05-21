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В Киевской области трактор подорвался на боеприпасе: водитель травмирован

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Киевская область, Суббота 21 мая 2022 22:45
В Киевской области трактор подорвался на боеприпасе: водитель травмирован Фото: Полевые работы на севере Украины опасны (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Тракторист во время проведения полевых работ в Киевской области наехал на взрывное устройство. Инцидент произошел в освобожденной от оккупантов Макаровской поселковой общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ДСНС Киевской области в Facebook.

Взрыв произошел в обед в селе Липовка. На место происшествия выехали чрезвычайники Бучанского района.

"К месту вызова направлена группа пиротехнических работ ГСЧС Украины. По прибытию на место вызова спасателями была осуществлена деблокация пострадавшего и передана работникам экстренной медицинской помощи. На месте происшествия осуществлена маркировка опасного участка", – говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе похожий эпизод случился в Черниговской области. Там тракторист получил травму ноги во время работ в лесном массиве.

К слову, специалисты МВД спрогнозировали сроки полного разминирования Украины после войны.

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