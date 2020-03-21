В Киевской области за сутки полиция составила около 70 протоколов за нарушение карантина

Полиция за прошедшие сутки, 20 марта, задокументировала 67 фактов нарушений карантинных правил. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Как отметили в полиции, большинство нарушений связаны с не прекращением предпринимательской и торговой деятельности, а также с перевозкой недопустимого количества пассажиров в общественном транспорте.

"За прошедшие сутки полицейские задокументировали 67 фактов нарушений правил карантинных мероприятий по ст. 44-3 КУоАП. Из них в отношении руководства заведений - 22, работников заведений или учреждений - 34, и в отношении водителей транспортных средств - 11", - сообщили в полиции.

Все админматериалы направлены в суд для принятия решения.

Напомним, 20 марта Шевченковский районный суд Киева вынес первое судебное решение по делу о нарушении правил карантина в Украине. Жительницу Киева оштрафовали на 17 тысяч гривен за торговлю продуктами из рук.

Также сообщалось, что за нарушение правил карантина в Украине правоохранители открыли 7 уголовных производств и составили 613 административных протоколов.

Отметим, ранее сообщалось, что глава МВД Арсен Аваков заявил, что в ближайшие дни будут ужесточены карантинные меры в стране. Также он выступил за введение полного карантина в Украине.