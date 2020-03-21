У Київській області за добу поліція склала близько 70 протоколів за порушення карантину

Поліція за минулу добу, 20 березня, задокументувала 67 фактів порушення карантинних правил. Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

Як зазначили в поліції, більшість порушень пов'язані з припиненням підприємницької і торгівельної діяльності, а також з перевезенням неприпустимого кількості пасажирів у громадському транспорті.

"За минулу добу поліцейські задокументували 67 фактів порушень правил карантинних заходів за ст. 44-3 Купап. З них у відношенні керівництва закладів - 22, працівників закладів чи установ - 34, і у відношенні водіїв транспортних засобів - 11", - повідомили в поліції.

Всі адмінматеріали направлені до суду для прийняття рішення.

Нагадаємо, 20 березня Шевченківський районний суд Києва виніс перше судове рішення по справі про порушення правил карантину в Україні. Мешканку Києва оштрафували на 17 тисяч гривень за торгівлю продуктами з рук.

Також повідомлялося, що за порушення правил карантину в Україні правоохоронці відкрили 7 кримінальних проваджень і склали 613 адміністративних протоколів.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що глава МВС Арсен Аваков заявив, що у найближчі дні будуть посилено карантинні заходи в країні. Також він виступив за введення повного карантину в Україні.