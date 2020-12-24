В Киевской области столкнулись два грузовика, есть погибший и пострадавший

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

Сегодня, 24 декабря, в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух грузовиков. В результате аварии один человек погиб и еще один получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, столкновение двух автомобилей DAF и Mersedes произошло ночью на 88 километре автодороги Киев-Одесса. По прибытию спасатели установили, что водитель грузовика DAF погиб на месте происшествия, а другому водителю была необходима помощь с деблокирования.

Работники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего мужчину 1977 года рождения и тело погибшего водителя другого автомобиля 1987 года рождения.

Для оказания помощи были привлечены 4 спасателя и одна единица техники.

Фото: ДТП в Киевской области (dsns.gov.ua)

Напомним, накануне в Киевской области внедорожник сбил двух человек на смерть. Авария произошла возле села Березовка.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием эвакуатора и грузовика. Тогда погибли два человека.