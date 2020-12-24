У Київській області зіткнулись дві вантажівки, є загиблий та постраждалий

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Сьогодні, 24 грудня, у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох вантажівок. У результаті аварії одна людина загинула та ще одна отримала травми.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з Надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, зіткнення двох автомобілів DAF та Mersedes сталося вночі на 88 кілометрі автодороги Київ-Одеса. По прибуттю рятувальники встановили, що водій вантажівки DAF загинув на місці пригоди, а іншому водію була необхідна допомога з деблокування.

Працівники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували потерпілого чоловіка 1977 року народження та тіло загиблого водія іншого автомобіля 1987 року народження.

Для надання допомоги були залучені 4 рятувальники та одна одиниця техніки.

Фото: ДТП у Київській області (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, напередодні у Київській області позашляховик збив двох людей на смерть. Аварія сталася біля села Березівка.

Крім того, РБК-Україна писало, що у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю евакуатора і вантажівки. Тоді загинули дві людини.