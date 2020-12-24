ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Київській області зіткнулись дві вантажівки, є загиблий та постраждалий

Київська область, Четвер 24 грудня 2020 12:43
У Київській області зіткнулись дві вантажівки, є загиблий та постраждалий
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 24 грудня, у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох вантажівок. У результаті аварії одна людина загинула та ще одна отримала травми.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з Надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, зіткнення двох автомобілів DAF та Mersedes сталося вночі на 88 кілометрі автодороги Київ-Одеса. По прибуттю рятувальники встановили, що водій вантажівки DAF загинув на місці пригоди, а іншому водію була необхідна допомога з деблокування.

Працівники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували потерпілого чоловіка 1977 року народження та тіло загиблого водія іншого автомобіля 1987 року народження.

Для надання допомоги були залучені 4 рятувальники та одна одиниця техніки.

Фото: ДТП у Київській області (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, напередодні у Київській області позашляховик збив двох людей на смерть. Аварія сталася біля села Березівка.

Крім того, РБК-Україна писало, що у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю евакуатора і вантажівки. Тоді загинули дві людини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ДТП

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся