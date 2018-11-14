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В Киевской области при столкновении фуры с бензовозом произошла утечка горючего

Новости » Происшествия    14.11.2018 - 18:51
В Киевской области при столкновении фуры с бензовозом произошла утечка горючего
Фото: ДТП (facebook.com/MNSKOB/)

Столкновение произошло 14 ноября в 13:35 на трассе Белая Церковь - Сквира

В Киевской области сегодня, 14 ноября, в результате столкновения грузовика с бензовозом произошла утечка горючего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что столкновение произошло 14 ноября в 13:35 на трассе Белая Церковь - Сквира возле супермаркета. В частности, водитель грузовика не справился с управлением. В результате прицеп фуры пробил дыру в цистерне бензовоза с топливом.

Спасатели ГСЧС предотвратили возможное возгорание горючего, смыв жидкость с дороги и перекачав остатки горючего в другую емкость.

Напомним, в Киевской области в связи с ухудшением погодных условий за пять часов произошло до сотни дорожно-транспортных происшествий. Всего с 9:00 утра до 14:00 на автодорогах Киевской области произошло около сотни дорожных транспортных происшествий. В связи с этим полиция рекомендует водителям воздержаться от поездок на собственных авто и соблюдать правила маневрирования и безопасной дистанции.

По состоянию на 13:00 14 ноября в Киеве зафиксировано почти 300 ДТП.

В Киевской области за пять часов произошло около 100 ДТП В Киеве из-за снегопада зафиксировано почти 300 ДТП
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