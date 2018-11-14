У Київській області при зіткненні вантажівки з бензовозом стався витік пального

Фото: ДТП (facebook.com/MNSKOB/)

Зіткнення сталося 14 листопада о 13:35 на трасі Біла Церква - Сквира

У Київській області сьогодні, 14 листопада, в результаті зіткнення вантажівки з бензовозом стався витік пального. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-службу обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГСЧС).

Повідомляється, що зіткнення відбулося 14 листопада о 13:35 на трасі Біла Церква - Сквира біля супермаркету. Зокрема, водій вантажівки не впорався з керуванням. В результаті причіп фури пробив дірку в цистерні бензовозу з пальним.

Рятувальники ДСНС запобігли можливому загорянню пального, змив рідину з дороги і перекачав залишки пального в іншу ємність.

Нагадаємо, у Київській області у зв'язку з погіршенням погодних умов за п'ять годин відбулося до сотні дорожньо-транспортних пригод. Всього з 9:00 ранку до 14:00 на автодорогах Київської області відбулося близько сотні дорожніх транспортних пригод. У зв'язку з цим поліція рекомендує водіям утриматися від поїздок на власних авто і дотримуватися правил маневрування та безпечної дистанції.

За станом на 13:00 14 листопада у Києві зафіксовано майже 300 ДТП.