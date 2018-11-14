ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Київській області при зіткненні вантажівки з бензовозом стався витік пального

Новини » Надзвичайні події    14.11.2018 - 18:51
У Київській області при зіткненні вантажівки з бензовозом стався витік пального
Фото: ДТП (facebook.com/MNSKOB/)

Зіткнення сталося 14 листопада о 13:35 на трасі Біла Церква - Сквира

У Київській області сьогодні, 14 листопада, в результаті зіткнення вантажівки з бензовозом стався витік пального. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-службу обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГСЧС).

Повідомляється, що зіткнення відбулося 14 листопада о 13:35 на трасі Біла Церква - Сквира біля супермаркету. Зокрема, водій вантажівки не впорався з керуванням. В результаті причіп фури пробив дірку в цистерні бензовозу з пальним.

Рятувальники ДСНС запобігли можливому загорянню пального, змив рідину з дороги і перекачав залишки пального в іншу ємність.

Нагадаємо, у Київській області у зв'язку з погіршенням погодних умов за п'ять годин відбулося до сотні дорожньо-транспортних пригод. Всього з 9:00 ранку до 14:00 на автодорогах Київської області відбулося близько сотні дорожніх транспортних пригод. У зв'язку з цим поліція рекомендує водіям утриматися від поїздок на власних авто і дотримуватися правил маневрування та безпечної дистанції.

За станом на 13:00 14 листопада у Києві зафіксовано майже 300 ДТП.

У Київській області за п'ять годин сталося близько 100 ДТП У Києві через снігопад зафіксовано майже 300 ДТП
Новини України ДТПБіла Церква
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся