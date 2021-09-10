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У Київській області зможуть працювати 180 шкіл після посилення карантину

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Київська область, П'ятниця 10 вересня 2021 12:44
У Київській області зможуть працювати 180 шкіл після посилення карантину Фото: у Київській області провакциновано 80% персоналу у 230 закладах освіти (GettyImages)
Автор: Владислав Красінський

У Київській області після посилення карантину зможуть працювати в звичайному режимі 180 шкіл. Це з 625 закладів загальної середньої освіти в області.

Про це повідомили в Департаменті освіти та науки Київської ОДА у відповідь на запит РБК-Україна.

В Київській області серед освітян зробили 56 647 щеплень від коронавірусу (1 дозу отримали 5325 працівників, 2 дози - 25 661 працівника).

У 230 закладах відсоток працівників, які пройшли повний курс вакцинації складає 80%, 80-60% - в 256 закладах.

З 625 закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності: 180 закладів мають показник щеплення 80%, 156 закладів - від 80-60%.

Нагадаємо, у Рівненській області при посиленні карантину працюватимуть 35 шкіл, у Донецькій - 215.

Крім того, у Волинській області при посиленні карантину зможе працювати тільки 21 школа.

Зазначимо, в Івано-Франківській області відмовились від вакцинації 32% працівників сфери освіти.

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