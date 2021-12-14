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Під Києвом силовики взяли штурмом чоловіка, який відкрив вогонь по людях

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Вівторок 14 грудня 2021 16:09
Під Києвом силовики взяли штурмом чоловіка, який відкрив вогонь по людях Фото: в Київській області силовики взяли штурмом чоловіка, який відкрив вогонь по людях (Facebook, начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов)
Автор: Сергій Пишкін

У місті Вишневому Київської області силовики затримали озброєного злочинця. Перед цим він відкрив вогонь в напрямку людей та зачинився у квартирі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Близько о 12:00 чоловік здійснив кілька пострілів в напрямку людей. Після цього злочинець зачинився у своїй квартирі. Правоохоронці одразу ввели спецоперацію та провели штурм квартири.

Зловмисника було затримано.

Подробиці наразі невідомі.

Фото: в Київській області силовики взяли штурмом чоловіка, який відкрив вогонь по людях (Facebook, начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов)

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