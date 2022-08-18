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В Киевской области сегодня будут слышны взрывы: что случилось

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Киев, Четверг 18 августа 2022 12:15
В Киевской области сегодня будут слышны взрывы: что случилось Фото: в Киевской области 18 августа будут слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 18 августа, жители Киевской области могут слышны взрывы. Людей просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бучанский городской совет.

"В Киевской области сегодня может быть шумно - продолжаются плановые мероприятия наших сил обороны, в течение дня также возможны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киевской области пограничникам удалось обнаружить схрон российского оружия, который был расположен в зоне отчуждения.

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Киевская область
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