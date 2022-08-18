ua ru
Чт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Київській області сьогодні буде чутно вибухи: що трапилося

Новость на русском →
Київ, Четвер 18 серпня 2022 12:15
У Київській області сьогодні буде чутно вибухи: що трапилося Фото: у Київській області 18 серпня буде чути вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 18 серпня, мешканці Київської області можуть чути вибухи. Людей просять зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бучанську міську раду.

"У Київській області сьогодні може бути шумно - продовжуються планові заходи наших сил оборони, протягом дня також можливі звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Київській області прикордонникам вдалося виявити схованку російської зброї, яка була розташована в зоні відчуження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область
NEWS
Зустріч Зеленського з Гутеррешем і Ердоганом: що відомо
Зустріч Зеленського з Гутеррешем і Ердоганом: що відомо
DAILY
Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом