У Київській області сьогодні буде чутно вибухи: що трапилося

У четвер, 18 серпня, мешканці Київської області можуть чути вибухи. Людей просять зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бучанську міську раду .

"У Київській області сьогодні може бути шумно - продовжуються планові заходи наших сил оборони, протягом дня також можливі звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Київській області прикордонникам вдалося виявити схованку російської зброї, яка була розташована в зоні відчуження.

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