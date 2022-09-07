В Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы: стоит ли волноваться

В среду, 7 сентября, на территории Вышгородского района проводятся учения саперов, возможны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию .

Поэтому, как объясняют в ОВА, в некоторых общинах Киевской области в течение дня возможны звуки взрывов. Жителей призвали сохранять спокойствие.

"В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в приграничных общинах Киевской области, граничащих с Беларусью с воскресенья, 21 августа, ввели запрет на продажу алкоголя. Речь идет об Иванковской и Полесской общинах Вышгородского района.

Напомним, недавно в Минобороны ответили, возможно ли повторное наступление россиян на Киев.

Добавим, также в Киевской области власти анонсировали рейды за соблюдением комендантского часа.

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