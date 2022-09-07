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В Київській області сьогодні лунатимуть вибухи: чи варто хвилюватись

Фото: в Київській області сьогодні лунатимуть вибухи (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 7 вересня, на території Вишгородського району проводяться навчання саперів, можливі звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Через це, як пояснюють в ОВА, в деяких громадах Київської області протягом дня можливі звуки вибухів. Мешканців закликали зберігати спокій.

Як повідомлялось, у прикордонних громадах Київської області, що межують з Білоруссю з неділі, 21 серпня, ввели заборону на продаж алкоголю. Мова йде про Іванківську та Поліську громади Вишгородського району.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони відповіли, чи можливий повторний наступ росіян на Київ.

Додамо, також у Київській області влада анонсувала рейди за дотриманням комендантської години.

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Київська область