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В Киевской области в результате аварии перевернулся пассажирский автобус. Есть пострадавшие

Автор: Сергей Пышкин

Рядом с городом Обухов, в Киевской области, произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. Известно о пострадавших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

Подробности аварии, которая произошла около 15:00, неизвестны, впрочем судя по фото - в результате ДТП, автобус с пассажирами перевернулся.

Отмечается, что есть пострадавшие.

Фото: в Киевской области в результате аварии перевернулся пассажирский автобус (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Также возможно затруднение движения в направлении Кагарлыка.

"Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты учитывая указанную информацию", - пишет пресс-служба полиции.

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ДТПКиевская область