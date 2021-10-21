У Київській області внаслідок аварії перекинувся пасажирський автобус. Є постраждалі

Поруч з містом Обухів у Київській області сталася аварія за участі пасажирського автобуса та вантажівки. Відомо про постраждалих.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київської області.
Подробиці аварії, яка сталася близько о 15:00, невідомі, втім судячи з фото - внаслідок ДТП, автобус з пасажирами перекинувся.
Зазначається, що є постраждалі.
Також можливе ускладнення руху в напрямку Кагарлика.
"Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи вказану інформацію", - пише пресслужба поліції.