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В Киевской области разоблачили незаконную добычу ископаемых. Более 342 млн гривен убытков

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Пятница 08 октября 2021 14:58
В Киевской области разоблачили незаконную добычу ископаемых. Более 342 млн гривен убытков Фото: в Киевской области разоблачили незаконную добычу ископаемых (фото npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области задержали директора одного из обществ, его заместителя и маркшейдера, которые причастны к незаконной добыче 407 тыс. м3 полезных ископаемых. Противоправные действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"С 2019 года по март 2021 осуществляли добычу песка вне установленным разрешительной документацией. Фигуранты незаконно добыли полезное ископаемое - 407 тыс. м3 песка и нанесли государству более 342 млн грн убытков", - пишет пресс-служба полиции.

Отмечается, что противоправные действия злоумышленников привели к обвалу и размыву берегов реки Десны, а также изменению береговой линии.

На имущество злоумышленников и специальную технику был наложен арест с целью дальнейшего возмещения.

Согласно ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 239-2 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Фото: в Киевской области разоблачили незаконную добычу ископаемых (фото npu.gov.ua)

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