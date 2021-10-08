В Київській області викрили незаконний видобуток копалин. Більше 342 млн гривень збитків

В Київській області затримали директора одного з товариств, його заступника та маркшейдера, які причетні до незаконного видобування 407 тис. м3 корисних копалин. Протиправні дії зловмисників призвели до тяжких наслідків екосистемі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"З 2019 року по березень 2021 здійснювали видобуток піску поза межами встановленими дозвільною документацією. Відтак фігуранти незаконно видобули корисну копалину – 407 тис. м3 піску та завдали державі понад 342 млн грн збитків", - пише пресслужба поліції.

Зазначається, що протиправні дії зловмисників призвели до обвалу й розмиву берегів річки Десни та зміни берегової лінії.

На майно зловмисників й спеціальну техніку було накладено арешт з метою подальшого відшкодування.

Згідно з ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 239-2 Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.