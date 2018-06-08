Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киевской области разоблачили группу наркоторговцев

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 00:40
Фото: задержанный (kobl.gp.gov.ua)
Фото: задержанный (kobl.gp.gov.ua)

Поставки наркотических средств осуществлялось из РФ

Прокуратура Киевской области 7 июня разоблачила организованную группу из 4 человек, которые распространяли на территории области наркотические вещества. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры.

"При санкционированных обысках у фигурантов уголовного производства обнаружено и изъято наркотиков на общую сумму более 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Также были обнаружены и изъяты боевые гранаты и денежные средства.

Организатором преступной группы стала женщина 28 лет.

В состав организованной группы входила поставщик наркотических средств, которые она получала из Российской Федерации.

"Обнаружено и изъято полкилограмма метадона на сумму 1 млн грн, 200 гр марихуаны на сумму 10 тыс грн, а также боевые гранаты, банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и денежные средства в сумме 50 тыс грн", - говорится в отчете прокуратуры.

Задержано троих человек в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводится розыск четвертого злоумышленника.

 

Напомним, в Херсонской области задержали женщину-наркодилера.

Директору реабилитационного центра для участников АТО сообщено о подозрении Дело об убийстве Бузины рассмотрит суд присяжных
Теги публикации: наркотики, Прокуратура  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь