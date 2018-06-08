В Киевской области разоблачили группу наркоторговцев

Поставки наркотических средств осуществлялось из РФ

Прокуратура Киевской области 7 июня разоблачила организованную группу из 4 человек, которые распространяли на территории области наркотические вещества. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры.

"При санкционированных обысках у фигурантов уголовного производства обнаружено и изъято наркотиков на общую сумму более 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Также были обнаружены и изъяты боевые гранаты и денежные средства.

Организатором преступной группы стала женщина 28 лет.

В состав организованной группы входила поставщик наркотических средств, которые она получала из Российской Федерации.

"Обнаружено и изъято полкилограмма метадона на сумму 1 млн грн, 200 гр марихуаны на сумму 10 тыс грн, а также боевые гранаты, банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и денежные средства в сумме 50 тыс грн", - говорится в отчете прокуратуры.

Задержано троих человек в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводится розыск четвертого злоумышленника.

Напомним, в Херсонской области задержали женщину-наркодилера.