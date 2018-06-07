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Интервью

В Херсонской области задержали женщину-наркодилера

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 22:25
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)

Наркотики женщина закладывала в заблаговременно обусловленные места, а деньги за них покупатели приносили ей лично

В Херсонской области задержали женщину-наркодилера. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Так, полицейские установили, что наркотики женщина закладывала в заблаговременно обусловленные места, а деньги за них покупатели приносили ей лично. Клиентура наркодилерши была постоянно, новеньким продавала опий лишь по рекомендации постоянных клиентов.

Как сообщается, оперативники Управления противодействия наркопреступности полиции Херсонской области совместно со следственным управлением и под процессуальным руководством прокуратуры области пресекли незаконную деятельность 53-летней женщины. Злоумышленница осуществляла торговлю особо опасным наркотическим средством - экстракционным опием.

"Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства фигурантки изъято 300 мл экстракционного опия на 240 тыс. гривен, а также 160 кустов снотворного мака", - сообщил начальник Управления противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Андрей Денисьев.

Фото: место хранения наркотиков
Отмечается, женщина оказалась ранее судимой за сбыт наркотиков. Экстракционный опий в бутылках она прятала на территории своего домовладения в сливной трубе. А снотворный мак выращивала на собственном приусадебном участке среди кустов роз и в теплице. 

Сообщается, что женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по части второй ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Херсоне полицейские задержали распространителя кокаина.

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Теги публикации: Херсон, наркотики, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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