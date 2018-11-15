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В Київській області п’яний водій збив двох дітей і втік

Новини » Надзвичайні події    15.11.2018 - 12:04
В Київській області п’яний водій збив двох дітей і втік
Фото: місце, де сталася аварія (kv.npu.gov.ua)

Обоє дітей перебувають у лікарні, один з них - у тяжкому стані

У селі Качали (Київська область) п'яний водій збив двох дітей і зник з місця події. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції Київської області

Як зазначається, на місці дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) працювали слідчо-оперативна група, експерти, медики. Після цього всі наряди груп реагування патрульної поліції Бородянського та сусідніх районів направили на пошуки зниклого автомобіля.

За кілька годин на автодорозі Київ-Ковель екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль Opel Vectra з латвійськими номерами та з характерними для ДТП пошкодженнями. На вимогу працівників поліції водій не зупинився та почав тікати. Однак зловмисника все ж таки затримали у селі Немішаєво.  У багажнику автівки знайшли відірвану передня решітка.  

Повідомляється, що за кермом перебував 37-річний житель міста Буча напідпитку, який зізнався у скоєному правопорушенні. Вміст алкоголю у крові чоловіка на момент затримання становив 2,4 проміле.

За інформацією поліції, у результаті аварії 10-річна дівчинка отримала тяжкі травми. Наразі за її життя борються лікарі, вона знаходиться в реанімації. Її 8-річний брат з переломом правої ноги теж перебуває у лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Водія затримали у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Триває слідство.

 

Фото: місце аварії та автомобіль зловмисника (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, як повідомляо РБК-Україна, за минулу добу, з початку снігопаду, в Україні сталися 1358 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). В результаті аварій постраждали 96 осіб, 11 загинули.

Крім того, 12 листопада внаслідок аварії з дикою твариною на території Чорнобильської зони постраждали четверо іноземців: водій авто та троє пасажирів.

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