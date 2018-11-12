Во время ДТП в Чернобыльской зоне пострадали четверо иностранцев

Фото: место аварии (kv.npu.gov.ua)

Иностранцев с травмами разной степени тяжести госпитализировали

Вследствие аварии с диким животным на территории Чернобыльской зоны пострадали четверо иностранцев: водитель авто и трое пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Известно, что трое граждан Великобритании и один человек из Румынии ехали на автомобиле Renault Duster, тогда как на дорогу внезапно выбежал лось. После столкновения водитель потерял управление над транспортным средством. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

На месте аварии работали следственно-оперативная группа, спасатели, медики и работники егерской охраны. Водителя и пассажиров доставили в больницу. Они получили травмы различной степени тяжести. Животное погибло на месте.

Фото: автомобиль с иностранцами съехал в кювет и перевернулся (kv.npu.gov.ua)

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве автомобиль на большой скорости вьехал в остановку общественного транспорта, после чего машина вьехала в подземный переход. В ДТП никто не пострадал.

Отметим, на украинских дорогах произошло более 122 тысячи дорожно-транспортных происшествий с начала 2018 года. В более чем 20 тысячах случаев пострадали люди.