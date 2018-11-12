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Вблизи Чернобыля произошло ДТП с диким животным, трое людей травмированы

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 10:59
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

В результате столкновения животное погибло на месте

На 3-м километре автомобильной дороги Чернобыль-Славутич от КПП "Париша" по территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения вчера, 11 ноября, произошло ДТП с диким животным, в результате чего были травмированы 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, спасатели деблокировали 4 пострадавших с автомобиля Renault Duster и в тяжелом состоянии передали их до карет скорой медицинской помощи.

"В результате столкновения животное погибло на месте", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 11 ноября автомобиль на большой скорости вьехал в остановку общественного транспорта, после чего машина вьехала в подземный переход. В ДТП никто не пострадал.

Отметим, на украинских дорогах произошло более 122 тысячи дорожно-транспортных происшествий с начала 2018 года.

Всего с начала года полиция выявила более 800 тысяч фактов превышения скорости движения. Кроме того, было зафиксировано 94,5 тысячи фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

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