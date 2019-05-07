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В Киевской области пьяный депутат сбил насмерть двух людей

Новости » Происшествия    07.05.2019 - 10:54
В Киевской области пьяный депутат сбил насмерть двух людей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Депутата задержали

В Киевской области между городом Яготин и селом Сотниковка 6 мая пьяный депутат городского совета на Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с мотоциклом Jawa, в результате ДТП погибли отец с сыном. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киевской области.

Сообщается, что депутата Яготинского городского совета задержали. На момент ДТП алкоголь в крови водителя составил 2,0 промилле.

"Тела 32 и 57-летнего мужчин направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - говорится в сообщении.

В качестве вещественного доказательства с места происшествия изъяты автомобиль и мотоцикл, которые помещены на площадку временного задержания транспортных средств.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП. Продолжается следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце прошлого года в Киеве на большой кольцевой дороге произошло ДТП с участием автомобиля народного депутата Сергея Лещенко. После столкновения грузовик съехал в кювет и перевернулась. Депутат не пострадал.

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