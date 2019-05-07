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У Київській області п'яний депутат збив на смерть двох людей

Новини » Надзвичайні події    07.05.2019 - 10:54
У Київській області п'яний депутат збив на смерть двох людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Депутата затримали

У Київській області між містом Яготин та селом Сотниківка 6 травня п'яний депутат на Chevrolet Niva виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з мотоциклом Jawa, в результаті ДТП загинули батько з сином. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Київської області.

Повідомляється, що депутата Яготинської міської ради затримали. На момент ДТП алкоголь в крові водія становив 2,0 проміле. 

"Тіла 32 та 57-річний чоловіків направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті", - йдеться у повідомленні.

У якості речовий доказів з місця аварії вилучено автомобіль та мотоцикл, які поміщені на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини смертельної ДТП. Триває слідство", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вкінці минулого року у Києві на великій кільцевій дорозі сталася ДТП з участю автомобіля народного депутата Сергія Лещенка. Після зіткнення вантажівка з'їхала в кювет і перекинулась. Депутат не постраждав.

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