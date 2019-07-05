У Київській області сталась масштабна ДТП з постраждалими

Фото: місце ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

ДТП у Київській області сталась з участю 5 транспортних засобів

На автодорозі Київ-Ковель сталась дорожно-транспортна пригода (ДТП) за участі чотирьох автомобілей та одного мікроавтобуса. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Київської області.

За даними поліції, в результаті аварії постраждали водії та пасажири двох автівок, але не уточнюється кількість постраждалих. ДТП сталось вчора близько 15:00 за участю автівок Volkswagen Golf, Hyundai Accent, Skoda Octavia, Lexus GX 470 та автобусу "Рута". У поліції назвали причину аварії.

Фото: місце ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

"За словами свідка, авто Skoda здійснював обгін, і відразу після того зіштовхнувся з Volkswagen. Водій Volkswagen у той момент здійснював поворот ліворуч. Проте, через зіткнення з Skoda, завершити поворот не вдалось, і Volkswagen відкинуло на Lexus, далі по інерції на Hyundai та автобус "Рута", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у червні на трасі Київ-Чоп у Рівненській області зіткнулися вантажівка, маршрутка з 15 пасажирами і легковий автомобіль. У результаті аварії травмувався водій КАМАЗа, його доставили в лікарню. Ніхто з пасажирів мікроавтобуса не постраждав.

РБК-Україна писало, що в Києві на проспекті Валерія Лобановського в районі Stereo Plaza позашляховик на зустрічній смузі розбив п'ять автомобілів, в результаті чого постраждали дві людини.