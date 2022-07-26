В Киевской области произошел взрыв: погиб 16-летний парень

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"26 июля в 16:09 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района от работников скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в с. Королевка произошел взрыв", - говорится в сообщении.

На месте удалось выяснить, что взрыв произошел во дворе одного из домов. 16-летний парень решил разобрать предмет, похожий на военное оружие. В результате взрыва он погиб.

В ГСЧС напоминают, что в случае нахождения взрывоопасного предмета к нему не стоит подходить, а тем более трогать. Лучше всего – позвонить "101".