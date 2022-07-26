У Київській області стався вибух: загинув 16-річний юнак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"26 липня о 16:09 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в с. Королівка стався вибух", - йдеться в повідомленні.

На місці вдалося з’ясувати, що вибух стався на подвір’ї одного з будинків. 16-річний хлопець вирішив розібрати предмет, схожий на військову зброю. Від вибуху він загинув.

В ДСНС нагадують, що у разі знаходження вибухонебезпечного предмета, до нього не варто підходити, а тим більше чіпати. Найкраще - подзвонити "101".