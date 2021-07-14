UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киевской области произошел масштабный пожар на предприятии. Тушение продолжается

Автор: РБК-Украина

Утром 14 июля спасателям поступило сообщение о возгорании на территории кролеразводника "Хутровик" в городе Узин вблизи Белой Церкви. Загорелась крыша и частично мансарда офисного и производственного помещения на площади 400 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожар удалось локализовать за полтора часа - в 09:58. Однако тушение еще продолжается.

Причина пожара устанавливается.

Фото: место пожара (kv.dsns.gov.ua)

Напомним, вчера в Киевской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате происшествия погибли два человека, еще один получил ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
пожарКиевская область