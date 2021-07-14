В Киевской области произошел масштабный пожар на предприятии. Тушение продолжается

Утром 14 июля спасателям поступило сообщение о возгорании на территории кролеразводника "Хутровик" в городе Узин вблизи Белой Церкви. Загорелась крыша и частично мансарда офисного и производственного помещения на площади 400 квадратных метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Пожар удалось локализовать за полтора часа - в 09:58. Однако тушение еще продолжается.
Причина пожара устанавливается.
Фото: место пожара (kv.dsns.gov.ua)
Напомним, вчера в Киевской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате происшествия погибли два человека, еще один получил ранения.