RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Київській області сталася масштабна пожежа на підприємстві. Гасіння триває

Автор: РБК-Україна

Зранку 14 липня рятувальникам надійшло повідомлення про загорання на території кролерозвідника "Хутровик" у місті Узин поблизу Білої Церкви. Загорілася крівля та частково мансарда офісного і виробничого приміщення на площі 400 кв.м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Пожежу вдалося локалізувати за півтори години - о 09:58. Загрози розповсюдження вогню немає. Однак гасіння ще триває.

Причина пожежі встановлюється.

Фото: місце пожежі (kv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, вчора в Київській області сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. В результаті події загинули дві людини, ще один отримав поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежаКиївська область