У Київській області сталася масштабна пожежа на підприємстві. Гасіння триває

Зранку 14 липня рятувальникам надійшло повідомлення про загорання на території кролерозвідника "Хутровик" у місті Узин поблизу Білої Церкви. Загорілася крівля та частково мансарда офісного і виробничого приміщення на площі 400 кв.м.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Пожежу вдалося локалізувати за півтори години - о 09:58. Загрози розповсюдження вогню немає. Однак гасіння ще триває.
Причина пожежі встановлюється.
Фото: місце пожежі (kv.dsns.gov.ua)
Нагадаємо, вчора в Київській області сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. В результаті події загинули дві людини, ще один отримав поранення.