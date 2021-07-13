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В Киевской области горела многоэтажка, есть жертвы

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Яготин, Вторник 13 июля 2021 21:01
В Киевской области горела многоэтажка, есть жертвы Фото: В Киевской области горела многоэтажка (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Во вторник вечером, в Киевской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате происшествия погибли два человека, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Возгорание произошло в 19:03 городе Яготин, по улице Независимости 50. В квартире на третьем этаже дома возник пожар с распространением огня на балконы 4 и 5 этажей.

В результате происшествия два человека погибли и один госпитализирован.

В 19:27 пожар был локализован, а в 20:27 - ликвидирован на площади 60 метров квадратных.

К тушению были привлечены 12 человек и единицы техники ГСЧС.

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