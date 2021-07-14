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В Киевской области произошел масштабный пожар на предприятии. Тушение продолжается

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Среда 14 июля 2021 11:24
В Киевской области произошел масштабный пожар на предприятии. Тушение продолжается Фото: в Киевской области горит ООО "Хутровик" (kv.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Утром 14 июля спасателям поступило сообщение о возгорании на территории кролеразводника "Хутровик" в городе Узин вблизи Белой Церкви. Загорелась крыша и частично мансарда офисного и производственного помещения на площади 400 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожар удалось локализовать за полтора часа - в 09:58. Однако тушение еще продолжается.

Причина пожара устанавливается.

Фото: место пожара (kv.dsns.gov.ua)

Напомним, вчера в Киевской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате происшествия погибли два человека, еще один получил ранения.

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пожар Киевская область
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