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У Київській області сталася масштабна пожежа на підприємстві. Гасіння триває

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Середа 14 липня 2021 11:24
У Київській області сталася масштабна пожежа на підприємстві. Гасіння триває Фото: в Київській області горить ТОВ "Хутровик" (kv.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Зранку 14 липня рятувальникам надійшло повідомлення про загорання на території кролерозвідника "Хутровик" у місті Узин поблизу Білої Церкви. Загорілася крівля та частково мансарда офісного і виробничого приміщення на площі 400 кв.м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Пожежу вдалося локалізувати за півтори години - о 09:58. Загрози розповсюдження вогню немає. Однак гасіння ще триває.

Причина пожежі встановлюється.

Фото: місце пожежі (kv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, вчора в Київській області сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. В результаті події загинули дві людини, ще один отримав поранення.

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пожежа Київська область
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