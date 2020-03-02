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В Киевской области произошел крупный пожар на птицефабрике

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 09:44
В Киевской области произошел крупный пожар на птицефабрике
Иллюстративное фото (volyn.dsns.gov.ua)

С огнем боролись более 40 пожарных

В Киевской области сегодня ночью произошел крупный пожар на складе птицефабрики в селе Садовое Барышевского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Отмечается, что к тушению был привлечен 41 человек личного состава и девять единиц техники.

"В 2 марта в 4.47 в селе Садовое Барышевского района в одноэтажном складском здании ЗАО Агрофирма Березанская птицефабрика возник пожар. В 7:00 пожар был локализован на площади 5 тыс. кв. м, а в 7:42 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кривом Роге во время движения в салоне служебного автобуса ЛАЗ возник пожар, в результате чего два человека получили ожоги.

Также РБК-Украина писало, что в ночь на 30 января в Львове неизвестный поджег "Мицубиси Кольт" журналистки возле ее дома. Полиция открыла уголовное дело по факту поджога авто местной журналистки. Сообщалось, что правоохранители проверяет версию поджога из-за профессиональной деятельности.

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Новости Украины пожарКиевская областьГСЧС
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