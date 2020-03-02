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В Кривом Роге на ходу загорелся автобус, пострадали два человека

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 09:04
В Кривом Роге на ходу загорелся автобус, пострадали два человека
Иллюстративное фото (dsns.rivne)

В результате возгорания водитель и пассажир получили термические ожоги рук и лица

В Кривом Роге во время движения в салоне служебного автобуса ЛАЗ возник пожар, в результате чего два человека получили ожоги. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что инцидент произошел на микрорайоне 5 Заречный Покровского района города. Внутри автобуса находился водитель и три пассажира, которые самостоятельно покинули транспортное средство до прибытия пожарно-спасательного подразделения. В результате возгорания водитель и пассажир получили термические ожоги рук и лица.

Напомним, в селе Овадное (Волынская область) сгорел автомобиль священника ПЦУ, полиция предварительно квалифицировала произошедшее как умышленное уничтожение имущества. Предварительно следователи квалифицируют произошедшее по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

РБК-Украина писало, что в ночь на 30 января в Львове неизвестный поджег "Мицубиси Кольт" журналистки возле ее дома. Полиция открыла уголовное дело по факту поджога авто местной журналистки. Сообщалось, что правоохранители проверяет версию поджога из-за профессиональной деятельности.

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