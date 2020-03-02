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У Київській області сталася пожежа на птахофабриці

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 09:44
У Київській області сталася пожежа на птахофабриці
Ілюстративне фото (volyn.dsns.gov.ua)

З вогнем боролися понад 40 пожежних

У Київській області сьогодні вночі сталася велика пожежа на складі птахофабрики в селі Садове Баришівського району. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Наголошується, що до гасіння було залучено 41 особу особового складу та дев'ять одиниць техніки.

"У 2 березня в 4.47 в селі Садове Баришівського району в одноповерховому складському приміщенні ЗАТ Агрофірма Березанська птахофабрика виникла пожежа. В 7:00 пожежу було локалізовано на площі 5 тис. кв. м, а в 7:42 – ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час руху в салоні службового автобуса ЛАЗ виникла пожежа, в результаті чого дві людини отримали опіки.

Також РБК-Україна писало, що в ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив "Міцубісі Кольт" журналістки біля її будинку. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу авто місцевої журналістки. Повідомлялося, що правоохоронці перевіряє версію підпалу через професійну діяльність.

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Новини України пожежаКиївська областьДСНС
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