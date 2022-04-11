UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области продлили комендантский час

Фото: в Киевской области продлили комендантский час (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На территории Киевской области, которую освободили от российских оккупантов, установили комендантский час до следующего утра. Она начнется сегодня в 21:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Комендантский час будет действовать до 06: 00 12 апреля.

В то же время в Гостомельском поселковом совете усиленный комендантский час будет действовать до шести утра 14 апреля.

"Напоминаем, во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в других общественных местах - парках, скверах, площадях и тому подобное. Исключение - при наличии специального пропуска установленного образца и удостоверения личности", - пишет Павлюк.

Война России против Украины длится сорок семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаКиевская область