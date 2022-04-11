В Киевской области продлили комендантский час

Комендантский час будет действовать до 06: 00 12 апреля.

В то же время в Гостомельском поселковом совете усиленный комендантский час будет действовать до шести утра 14 апреля.

"Напоминаем, во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в других общественных местах - парках, скверах, площадях и тому подобное. Исключение - при наличии специального пропуска установленного образца и удостоверения личности", - пишет Павлюк.