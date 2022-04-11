В Київській області продовжили комендантську годину

На території Київської області, яку звільнили від російських окупантів, встановили комендантську годину до наступного ранку. Вона розпочнеться сьогодні о 21:00.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.
Комендантська година діятиме до 06:00 12 квітня.
Водночас в Гостомельській селищній раді посилена комендантська година діятиме до шостої ранку 14 квітня.
"Нагадуємо, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях - парках, скверах, площах тощо. Виключення - за наявності спеціальної перепустки встановленого зразка та посвідчення особи", - пише Павлюк.
Війна Росії проти України триває сорок сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.