В Киевской области продлили комендантский час

На территории Киевской области, которую освободили от российских оккупантов, установили комендантский час до следующего утра. Она начнется сегодня в 21:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Комендантский час будет действовать до 06: 00 12 апреля.

В то же время в Гостомельском поселковом совете усиленный комендантский час будет действовать до шести утра 14 апреля.

"Напоминаем, во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в других общественных местах - парках, скверах, площадях и тому подобное. Исключение - при наличии специального пропуска установленного образца и удостоверения личности", - пишет Павлюк.