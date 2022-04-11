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В Киевской области продлили комендантский час

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Понедельник 11 апреля 2022 14:30
В Киевской области продлили комендантский час Фото: в Киевской области продлили комендантский час (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На территории Киевской области, которую освободили от российских оккупантов, установили комендантский час до следующего утра. Она начнется сегодня в 21:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Комендантский час будет действовать до 06: 00 12 апреля.

В то же время в Гостомельском поселковом совете усиленный комендантский час будет действовать до шести утра 14 апреля.

"Напоминаем, во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в других общественных местах - парках, скверах, площадях и тому подобное. Исключение - при наличии специального пропуска установленного образца и удостоверения личности", - пишет Павлюк.

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